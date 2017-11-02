МИД высоко оценил работу посла Южной Кореи, покидающего Россию

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ высоко оценило работу посла Южной Кореи Пак Ро Бёка, покидающего свой пост, заявил посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров.

Посол Республики Корея в Российской Федерации Пак Ро Бёк в скором времени покинет Россию, его место займёт К Юн Гын, который ранее занимал высокий пост в Национальном собрании страны. Он является доктором политологии Санкт-Петербургского университета.

"Мы в министерстве иностранных дел и в России в целом высокого ценим ваши усилия, ваш личный вклад в интересах развития дружественных отношений между нашими странами. Знаем вас как подлинного друга России", — сказал Бурмистров на приеме в посольстве Республики Корея.

Он отметил, что связи двух стран с каждым годом становятся все более насыщенными, крепкими.

"Особенно хотел бы отметить конструктивное сотрудничество Москвы и Сеула на международной арене, в том числе в целях урегулирования ядерной и других проблем Корейского полуострова", — добавил Бурмистров.

"Хочу ещё раз высказать вам искреннюю признательность за вашу работу, за ваш личный вклад и высокий профессионализм. От себя лично, как коллега, и от министерства иностранных дел желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе на благо вашей страны. Не сомневаюсь, что дальше на любых должностях вы останетесь искренним другом России", — подчеркнул Бурмистров.