Посол Южной Кореи заявил, что сохранит незабываемые впечатления о России

Вид на Спасскую башню и Колокольню Ивана Великого в Москве. Архивное фото

Вид на Спасскую башню и Колокольню Ивана Великого в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Посол Республики Корея в России Пак Ро Бек, покидающий этот пост, заявил, что у него останутся незабываемые впечатления от работы в РФ.

Пак Ро Бек занимал пост посла Южной Кореи в Москве с мая 2015 года.

"У меня останутся незабываемые впечатления и воспоминания от времени, которое я провел с вами за эти годы", — сказал он.

По словам посла, во время работы в России он "съел пуд соли" с российскими коллегами. Пак Ро Бёк также подчеркнул, что отношения Сеула и Москвы основываются на взаимном уважении и взаимной выгоде. Посол отметил, что правительства двух стран постоянно находят новые точки для взаимодействия.

Пак Ро Бёк также сказал, что удостоился чести побывать от самых южных до самых северных, от самых западных до самых восточных точек России. Он признался, что любит в выходные дни гулять по улицам Москвы.

В начале сентября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назначил новым послом республики в России У Юн Гына, ранее занимавшего видный пост в Национальном собрании страны. Он является доктором политологии Санкт-Петербургского университета.

Как сообщили РИА Новости в посольстве Республики Корея, новый посол Южной Кореи должен прибыть в Россию 15 ноября.