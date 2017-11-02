Путин заявил, что экс-губернаторы остаются членами его команды

НОВО-ОГАРЕВО, 2 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что бывшие губернаторы остаются членами его команды, и он всегда – в их распоряжении.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин в четверг встретится с экс-главами 10 российских регионов.

"Я исхожу из того, что места у вас поменялись, работа меняется, но я воспринимаю вас как членов команды расширенной. Мы будем продолжать вместе работать. Просто на другом месте вы будете работать, вот и все. И я хочу сказать, что я всегда — в вашем распоряжении. Мы всегда найдем время, чтобы встретиться, поговорить по проблемам региональным или по проблемам, которыми вы будете заниматься. Здесь не будет никаких вопросов", — заверил глава государства бывших губернаторов.

С конца сентября свои посты покинули главы 11 регионов России. В отставку ушли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Омской области Виктор Назаров, губернатор Ивановской области Павел Коньков. Последней стала отставка губернатора Псковской области Андрея Турчака. Песков при этом в четверг отметил, что Турчака на встрече не будет.