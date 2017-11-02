Во ВЦИОМ рассказали о росте доверия россиян к НКО за последние годы

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Доверие россиян к деятельности НКО за последние годы серьезно выросло, сообщил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на итоговом форуме "Сообщество" в Москве.

"Говорят, что могут назвать НКО, порядка 85% наших граждан. За последние несколько лет на 10% выросло количество людей, которые знают об НКО, деятельности хотя бы одной", — сказал Абрамов.

Он также отметил, что большинство россиян одобряют деятельность "третьего сектора".

"Если ещё в середине 2000-х к деятельности НКО, по нашим данным, относились достаточно скептично, очень часто люди говорили о том, что НКО преследуют какие-то свои узкокорыстные интересы, не работают на благо общества, то сейчас одобряют деятельность НКО больше 60% наших граждан. Это очень высокий показатель: за последние пять лет он вырос на 15%, серьёзный очень результат", — сообщил представитель ВЦИОМ.