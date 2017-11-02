ЭР-РИЯД, 2 ноя — РИА Новости. Россия получила проект типового соглашения с Саудовской Аравией по упрощению визового режима между государствами, документ в настоящее время проходит экспертную проработку в министерстве иностранных дел РФ, сообщил посол России в королевстве Сергей Козлов.

"У нас есть контакт с министерством иностранных дел Саудовской Аравии. Нам передан проект типового соглашения, который может упростить выдачу виз. Сейчас он находится на экспертной проработке в МИД России. Я надеюсь, что в ближайшее время положительный ответ на предложение Саудовской стороны будет получен. Это значительно упростит получение виз", — сказал Козлов в ходе встречи деловых кругов России и королевства.