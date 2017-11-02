Глава МИД Японии намерен как можно скорее посетить Россию

ТОКИО, 2 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Министр иностранных дел Японии Таро Коно намерен "как можно скорее посетить Россию с визитом", об этом он сказал на своей первой после назначения на пост пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.

"Я хочу как можно скорее посетить Россию с визитом. Думаю, это будет в ноябре-декабре. Намерен встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, обсудить вопросы на (межправительственной – ред.) комиссии по экономическим вопросам. В любом случае, я хочу осуществить (визит – ред.) как можно быстрее", — сказал министр, который остался на своем посту после формирования нового кабинета министров в среду.