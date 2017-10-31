"Гражданский контроль" готов обучить наблюдателей от общественных палат

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Ассоциация по защите избирательных прав "Гражданский контроль" готова обеспечить методическими материалами и обучить наблюдателей, которых общественные палаты — в случае принятия законопроекта — смогут направлять на избирательные участки в ходе выборов, сообщил РИА Новости сопредседатель ассоциации, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Во вторник глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, позволяющий Общественной палате РФ и региональным палатам направлять своих представителей в качестве наблюдателей на выборы президента.

Брод отметил, что приветствует внесение законопроекта, о необходимости наделить общественников статусом наблюдателей на выборах говорится уже давно. По его мнению, возможность направлять на участки представителей общественных палат обеспечит большую открытость и прозрачность избирательных процедур.

"Ассоциация "Гражданский контроль" готова тесно взаимодействовать с федеральной и региональными общественными палатами в плане обеспечения будущих наблюдателей информационно-методическими материалами, такие материалы нами разработаны и получили высокую оценку экспертов. Мы и дистанционно, и путем выезда в регионы готовы обучать будущих наблюдателей от общественных палат, обмениваться с ними информацией о тревожных сигналах с участковых избирательных комиссий", — сказал сопредседатель ассоциации.

Он выразил надежду, что законопроект будет оперативно рассмотрен – "потребность в нем велика". Общественные силы будут поддерживать эту идею, считает Брод; он напомнил, что инициативу разделяет руководство Центризбиркома, она звучала также и на недавнем заседании президентского СПЧ.

"Не исключаю, что в перспективе общественные палаты смогут делегировать своих представителей и представителей из партнерских организаций не только в качестве наблюдателей, но и, возможно, в составы участковых избирательных комиссий", — добавил собеседник агентства.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.