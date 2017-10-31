Екатеринбургский депутат вызвал Собчак на баттл

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Депутат Екатеринбургской городской думы Евгений Боровик, который ранее объявил о намерении баллотироваться на выборах президента РФ, вызвал на "политический баттл" телеведущую Ксению Собчак, тоже заявившую о планах выдвигаться на пост главы страны.

Что вы думаете о планах Ксении Собчак участвовать в президентских выборах? Это фарс, серьезно к этому относиться не следует

Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет

Думаю, она вполне достойный претендент Результаты 72.4% Это фарс, серьезно к этому относиться не следует

20.9% Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет

6.7% Думаю, она вполне достойный претендент Все опросы Голосовать

Ранее парламентарий сообщал, что решил баллотироваться в президенты, чтобы отобрать голоса у Собчак.

"Я, Евгений Боровик, депутат Екатеринбургской городской думы, вызываю вас, Ксения Собчак, на политический баттл. Голос провинции против голоса двух столиц, сын хрущевок против дочери хором, простой народ против гламурной элиты. Не бойтесь принять мой вызов, жду вашего ответа", — сказал Боровик в видеоролике, который депутат выложил на видеосервис YouTube.

Во вторник Боровик сказал РИА Новости, что в ходе баттла намерен "проэкзаменовать" Собчак. "Мне кажется, что, чтобы быть президентом России, надо хотя бы знать, что вообще в стране за МКАДом происходит, а госпожа Собчак явно не владеет ситуацией и кроме общеполитических знаний а-ля как нам обустроить Россию ничего не знает. Да и дискуссию на тему будущего страны она не выдержит. Я ей предложил экзамен мной. Если она даже его не выдержит, то тогда о каком президентстве может идти речь", — отметил муниципальный депутат.

Боровик считает, что Собчак нечего предложить жителям России. "Москва — не вся Россия, и нам нужен президент, который реально будет отстаивать интересы всей страны, а не только Москвы и Питера. Пока же создается впечатление, что Ксения Анатольевна только красиво говорит, но не предлагает ничего конкретного. Даже в ситуации с Крымом", — подчеркнул депутат.

Он добавил, что выбор площадки и времени "баттла" остается за телеведущей. "В своем письменном вызове, который ей передали в Екатеринбурге, я обозначил свою готовность разделить расходы на организацию баттла и срок, до которого она должна дать ответ — 7 ноября. Пока доподлинно известно, что он (вызов) у нее на руках. Так что ждем-с", — заявил Боровик.