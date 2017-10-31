Екатеринбургский депутат вызвал Собчак на баттл

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Депутат Екатеринбургской городской думы Евгений Боровик, который ранее объявил о намерении баллотироваться на выборах президента РФ, вызвал на "политический баттл" телеведущую Ксению Собчак, тоже заявившую о планах выдвигаться на пост главы страны.
72.4%Это фарс, серьезно к этому относиться не следует
20.9%Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет
6.7%Думаю, она вполне достойный претендент
"Я, Евгений Боровик, депутат Екатеринбургской городской думы, вызываю вас, Ксения Собчак, на политический баттл. Голос провинции против голоса двух столиц, сын хрущевок против дочери хором, простой народ против гламурной элиты. Не бойтесь принять мой вызов, жду вашего ответа", — сказал Боровик в видеоролике, который депутат выложил на видеосервис YouTube.
Во вторник Боровик сказал РИА Новости, что в ходе баттла намерен "проэкзаменовать" Собчак. "Мне кажется, что, чтобы быть президентом России, надо хотя бы знать, что вообще в стране за МКАДом происходит, а госпожа Собчак явно не владеет ситуацией и кроме общеполитических знаний а-ля как нам обустроить Россию ничего не знает. Да и дискуссию на тему будущего страны она не выдержит. Я ей предложил экзамен мной. Если она даже его не выдержит, то тогда о каком президентстве может идти речь", — отметил муниципальный депутат.
Он добавил, что выбор площадки и времени "баттла" остается за телеведущей. "В своем письменном вызове, который ей передали в Екатеринбурге, я обозначил свою готовность разделить расходы на организацию баттла и срок, до которого она должна дать ответ — 7 ноября. Пока доподлинно известно, что он (вызов) у нее на руках. Так что ждем-с", — заявил Боровик.