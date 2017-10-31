МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Обвинения, предъявленные американским гражданам в рамках внутриамериканских процессов, России не касаются, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заметив при этом, что в Кремле за этим процессом "наблюдают с интересом".

"Любые обвинения, которые предъявляются в рамках внутриамериканских расследований, американским гражданам, они нас не касаются, это внутреннее дело Америки. Наблюдаем с интересом. Главное, чтобы это не касалось наших граждан, потому что, конечно, интересы наших граждан мы всегда будем защищать", — сказал Песков.

Ранее стало известно, что бывшему руководителю штаба нынешнего президента США Дональда Трампа Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявлено обвинение по 12 пунктам, включая нарушение закона об иностранных агентах и отмывание денег. Обвинение считает, что Манафорт и Гейтс во времена президента Виктора Януковича работали на правительство Украины и украинскую Партию регионов, заработав при этом десятки миллионов долларов и скрыв их от налогов.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а Песков называл их "абсолютно голословными".