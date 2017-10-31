Семерикова не считает Собчак, Гордон и Дмитриеву конкурентками на выборах

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, которая может выдвинуться на выборах президента РФ в 2018 году, сообщила РИА Новости, что ее электорат никак не пересекается с кругом избирателей уже завивших о подобных планах телеведущей Ксении Собчак, депутата заксобрания Санкт-Петербурга Оксаны Дмитриевой, а также журналистки и правозащитницы Екатерины Гордон.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Кандидатами на данных выборах могут стать граждане, достигшие 35-летнего возраста.

"Я не могу сказать, что это конкурентки. Конечно, да. Но у них совершенно иное электоральное поле, поэтому с уважением относимся", — сказала Семерикова агентству.

Ранее она сообщила, что партия проведет предвыборный съезд в День матери,13 ноября, и на этом мероприятии представит предвыборную программу и выдвинет своего кандидата в президенты РФ, которым может стать сама Семерикова.