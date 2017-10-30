Медведев назначил Сергея Кравцова заместителем министра образования

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился в субботу назначить заместителем министра образования и науки Сергея Кравцова, документ опубликован на сайте правительства в понедельник.

"Назначить Кравцова Сергея Сергеевича заместителем министра образования и науки Российской Федерации… освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе.

Кравцов с 8 августа 2013 года исполнял обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ.