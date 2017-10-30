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Политика

Помилование, выборы и митинги: президент встретился с членами СПЧ

20:1330.10.2017
(обновлено: 20:14 30.10.2017)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев30 октября 2017. Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека30 октября 2017. Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимир Путин провел ежегодную встречу с членами президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека. Участники заседания обсудили с главой государства тему свободы совести, поправки в избирательное законодательство и закон о митингах, вопросы, связанные с обеспечением экологических прав граждан. Кроме того, Путин обещал подумать о предложении воссоздать совет по помилованию при президенте.

Милосердие у народа в большой цене

Председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева на заседании СПЧ. 30 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Правозащитница Алексеева призвала изменить отношение власти к народу
"Что касается совершенствования института помилования, то, наверное, — да не наверное, а точно, — мы должны всегда об этом думать <…> Можно подумать и о возврате, возрождении совета. Надо посмотреть внимательнее и проанализировать практику последних лет, не спеша это решение принять", — заявил президент, комментируя предложение главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой.

Как отметила Алексеева, в настоящее время вопросами помилования занимаются специальные региональные комиссии, подконтрольные губернаторам, членами которых являются никому не известные люди.

"Владимир Владимирович, вы сами не можете отбирать людей на помилование, кому-то вы должны это поручить. Но вы можете сами отбирать людей для такого поручения. Это должны быть люди и вам, и многим россиянам известные, хорошей репутации. Чтобы ни вы, ни наши сограждане не сомневались в их бескорыстии. И еще, это должна быть общественная работа, бесплатная. Работы тут много, но, главное, это должен быть совет по помилованию при президенте, только вы обладаете этим правом", — сказала правозащитница.

Она подчеркнула, что благодарность за помилования должна относиться только к президенту и ни к кому более. "Я готова войти в такой совет, если, конечно, вы на это согласитесь", — добавила Алексеева.

Улица Старый Арбат. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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СПЧ предложил разработать национальный план действий в пользу человека
Кроме того, по ее мнению, в совет могли бы войти депутат Госдумы Галина Хованская, сенатор Владимир Лукин, бывший уполномоченный по правам человека в Москве Александр Музыкантский.

"Но лучше всех вам поможет определить таких людей (омбудсмен РФ) Татьяна Николаевна Москалькова, она таких людей знает не только по своей нынешней должности, но и потому, что она прежде много занималась вопросами помилования. И на нынешней своей трудной должности она работает самоотверженно, себя не жалея", — добавила Алексеева.

"Владимир Владимирович, будьте в глазах людей милостивым президентом. У нашего народа милосердие в большой цене", — подытожила она.

Свободы должны быть гарантированы

Не менее важной темой члены совета считают ситуацию с массовыми отказами в согласовании акций протеста со стороны местных властей под различными предлогами.

"Каких только поводов для отказов там нет: замена плиточного покрытия в Астрахани, экстренный ремонт поливочного водопровода, иногда просто никаких поводов, просто нельзя и все, как в Белгороде. Или как в Санкт-Петербурге, где вице-губернатор Серов публично заявил, что не собирался и не будет предоставлять площадку для оппозиционного митинга", — сказал на заседании член СПЧ, журналист Николай Сванидзе.

По его словам, согласованные акции проходят заметно спокойнее, количество нарушений и задержаний на них стремится к нулю, поэтому властям стоит подумать о создании оперативных комиссий по вопросам согласования массовых политических мероприятий.

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Путин объяснил, зачем участники протестов обостряют ситуацию
"По всему связанному с согласованиями предлагаем оперативные согласительные комиссии с участием уполномоченного по правам человека соответствующего уровня. Цель — очное согласование мероприятий. Во время самих массовых акций от правоохранительных органов требуется проявлять сдержанность и прибегать к силе только в ответ на физическую агрессию и насилие", — сказал Сванидзе.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что в разрешении спорных ситуаций по проведению митингов нужно внимательно работать с обеими сторонами, и предложил проанализировать работу правоохранительных органов в отношении участников акций протеста, отметив, что свободы должны быть гарантированы.

"Свободы должны быть гарантированы, я с вами полностью согласен. Надо проанализировать практику, которая у нас складывается. Надо ее все время анализировать и все время делать соответствующие поправки. Это касается и правоохранительных органов, и судебной системы, сомнений нет", — отметил президент.

Выборы без нарушений международных стандартов

Говоря о работе правоохранительных органов, в СПЧ также предложили разработать детальную инструкцию по поведению полицейских на избирательных участках. Как заявил член Совета по правам человека Игорь Борисов, в России недостаточно четко прописаны права наблюдателей, из-за чего число вызовов сотрудников полиции на избирательные участки растет, а полицейские оказываются втянутыми в избирательный процесс.

При этом, по словам Борисова, накануне старта президентской кампании видно, что нет никаких препятствий для того, чтобы выборы президента России были организованы в соответствии с требованиями действующего законодательства и международных стандартов.

Избиратель. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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В СПЧ предложили разработать инструкцию поведения полицейских на выборах
"Процедуры организации выборов продолжают разворачиваться в позитивную сторону <…> Основной вывод, к которому мы приходим накануне президентских выборов — мы не видим препятствий для того, чтобы выборы, которые планируются на март 2018 года, были организованы в соответствии с требованиями действующего законодательства и международных стандартов, предъявляемых к организации таких мероприятий", — сказал он.

"Есть определенные процедурные нарушения, мы их также отмечаем, но тем не менее мы говорим о том, что те процедурные нарушения, которые были отмечены мониторинговой рабочей группой нашего совета, не повлияли на реализацию избирательных прав граждан. Прямых таких фактов мы не отмечаем", — добавил Борисов.

Сортировка мусора вместо мусоросжигательных заводов

Закономерно, что в Год экологии правозащитники подняли тему защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду. Один из основных докладов на встрече был посвящен проблеме строительства мусоросжигательных заводов.

В СПЧ считают, что реальная практика обращения с отходами в России пока не соответствует декларируемой государственной политике, которая отражена в законе от 2014 года. В своих рекомендациях совет, в частности, призвал ввести систему раздельного сбора мусора в регионах.

Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин рассказал, когда в следующий раз встретится с СПЧ
"Необходимо внедрить раздельный сбор отходов населением по трем фракциям: технические отходы, вторсырье и неутилизируемые отходы. Это позволит перевести деятельность перерабатывающих заводов на прием раздельно собранных отходов, сократить сами отходы в восемь раз", — заявил на заседании зампредседателя СПЧ, руководитель правозащитной организации "Восход" Евгений Бобров.

Он также предложил приостановить реализацию проекта "Чистая страна" в части строительства мусоросжигательных заводов — не строить их и не вводить в эксплуатацию, пока население не научится раздельно собирать отходы и пока не налажена отрасль сбора вторсырья.

"Надо посмотреть внимательно, проанализировать. Если есть какой-то другой, кроме сжигания, способ ликвидации технических отходов, более прогрессивный, более экологичный, то, конечно, надо им воспользоваться", — отметил Владимир Путин.

При этом он призвал обратить внимание на опыт других стран. "Каков опыт цивилизованных стран? Примерно полторы тысячи в мире успешно функционирующих заводов по сжиганию. Некоторые из них находятся в центре самых крупных европейских мегаполисов. Даже в Швейцарии, которая является лидером по переработке отходов, а не по сжиганию, — там 50% этих отходов идет на сжигание, а 50% — на переработку", — подчеркнул президент.

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