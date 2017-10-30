Путин об использовании видео с избирательных участков в суде: надо подумать

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обещал подумать над тем, чтобы видеозаписи нарушений на избирательных участках во время выборов принимались судами в качестве доказательств.

В понедельник на встрече президента с правозащитниками СПЧ член Совета Лилия Шибанова отметила, что видеонаблюдение на выборах — это уникальный инструмент, который позволяет записать видео с избирательных участков во избежание различных домыслов. Она напомнила историю эсера Олега Шеина, который заявил о массовых нарушениях при подсчете голосов на выборах 2012 года и в знак протеста объявил голодовку. По словам Шибановой, Шеин голодал 40 дней, чтобы получить видеозаписи. Поэтому для общественников принципиальная позиция — получение этих видеозаписей по итогам выборов, чтобы иметь возможность проанализировать, что произошло, и предоставить эти записи в суды, а они чтобы принимались в судах как доказательства, "если там выявлены нарушения". По ее словам, в настоящее время суды не принимают такие видеозаписи в качестве доказательств.

"По поводу записи — я первый раз слышу, что кто-то требовал записи, ему не дали, из-за этого он голодал, честно говоря, как ни странно, мимо меня это прошло. Для меня это странно даже выглядит. Да, действительно, я был инициатором, я придумал эту видеофиксацию, я исходил из того, что это транслируется в интернете, это же можно записать и хранить вечно. Я просто не понимаю даже, в чем проблема", — сказал в ответ на это Путин.

"Суды не принимают? А, понятно, ну хорошо, надо подумать, но я, честно говоря, даже не додумался, я считал, что если идет видеорепортаж, что называется, с места событий, может быть записан, то, пожалуйста, кто хочет — может его использовать. Я услышал, честно говоря, неожиданный совершенно поворот темы, обязательно подумаем", — добавил президент.

Шеин неоднократно баллотировался на различные посты в Астрахани и области. В 2009 году он проиграл выборы на пост мэра Астрахани Сергею Боженову, в марте 2012 — Михаилу Столярову. Заявив о массовых нарушениях при подсчете голосов на выборах 2012 года, он вместе со сторонниками объявил голодовку, продолжавшуюся 40 дней. В 2014 году Шеин участвовал в выборах губернатора области, но уступил Александру Жилкину.