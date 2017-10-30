Путин оценил возможность возвращения избирательных блоков на выборах

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Возвращение в выборный процесс возможности формирования избирательных блоков требует обсуждения, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.

"По поводу того, чтобы блоки там вернуть или создать… это вопрос, с которым нужно переспать, что называется, подумать, взвесить все "за" и "против". Вы считаете, что их нужно вернуть, но вы сами сказали, что это вопрос дискуссионный, поэтому надо подискутировать, надо послушать и тех, кто считает, может быть, что это нецелесообразно. Надо просто внимательно посмотреть, что это даст в нашей политической системе: просто лишнюю болтовню какую-то или даст возможность пройти во власть людям, вот этому меньшинству, которое будет высказывать свое мнение", — сказал Путин, комментируя предложение одного из участников встречи.