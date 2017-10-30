"Голос для женщин": Екатерина Гордон решила баллотироваться в президенты

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российская телеведущая и правозащитник Екатерина Гордон планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента. Она намерена сделать акцент на правах женщин и детей, защитой которых она занимается в последние годы.

По ее словам, она хочет "стать голосом для женщин, чьи права попраны".

"Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента", — говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте "Катя Гордон".

Реакция Кремля

В Кремле уже прокомментировали решение Гордон поучаствовать в президентской гонке. Журналисты заявили пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, что у телеведущей нет опыта политической деятельности. Он отметил, что согласно Конституции среди условий возможности участия в выборах на пост главы государства нет положений о причастности к политической деятельности.

Женщины в политике

"Читаем Конституцию — определяем соответствие. Больше говорить не о чем", — сказал Песков.

Секретарь ЦИК Майя Гришина назвала позитивной тенденцией то, что женщины стали активнее участвовать в политической жизни.

"Пожалуй, в последнее время женщины не проявляли активности, и скорее эксклюзивно можно было говорить о выдвижении. Правда, если взять 2000 год, активность была высокая на этапе именно выявления инициатив", — сказала она.

Гришина напомнила, что женщины выдвигались в 2000 году, в том числе, глава ЦИК Элла Памфилова. Были еще несколько женщин при выдвижении, но они не дошли до бюллетеня.

Она отметила, что сравнивать с предыдущими периодами и судить об активности можно будет, когда начнется кампания и будут поданы документы хотя бы на выдвижение.

"В целом хорошо, что активность повышается, это мировой тренд, на самом деле. Мы, значит, находимся в общем на одной волне с другими цивилизациями. Собственно, где-то женщины являются уже и руководителями в разных странах, и в парламентах больше их становится. Это постоянно проявляется сейчас", — пояснила Гришина.

В свою очередь, депутат Евгений Ревенко заявил, что выдвижение женщины можно только приветствовать.

"Комментировать намерения Екатерины Гордон пока рано, заявление о выдвижении еще не означает участие. Но в том, что журналисты хотят выдвигать свои кандидатуры, я не вижу ничего плохого. Наоборот, это можно только приветствовать: чем больше будет представителей разных, тем более, публичных профессий, тем лучше", — сказал он РИА Новости.

При этом он обратил внимание на существенное обстоятельство — необходимость "пройти достаточно сложную процедуру сбора подписей".

"А если Екатерина собирается выдвигать свою кандидатуру, минуя парламентские партии, то ей придется очень серьезно поработать для того, чтобы собрать необходимое количество подписей. Это хлопотное дело", — заключил собеседник агентства.

Не соперник Собчак

Ряд российских экспертов полагают, что журналистка и правозащитник Екатерина Гордон не конкурент Ксении Собчак, которая ранее также заявила о намерении баллотироваться в президенты.

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что Гордон может набрать менее 2% голосов избирателей.

Эксперт предположил, что телеведущая может выдвинуться от какой-нибудь партии. Он пояснил, что в преддверии 2019 года, когда министерство юстиции будет лишать недействующие партии лицензии, многие из них будут имитировать предвыборную активность.

По мнению Мухина, как Гордон, так и кандидаты от подобных партий не составят серьезной конкуренции активным политикам.

"Очень многие люди заявляют, что они имеют президентские амбиции, но дойти до регистрации им будет крайне сложно, тем более, что есть демотивирующий фактор в виде возможного выдвижения Владимира Путина", — сообщил политолог.

Другой молодой кандидат-женщина, Ксения Собчак, не оставит Гордон ни единого шанса, считает Мухин. "Ксения Собчак прекрасно знает, что она делает. Она коммерческий проект, у нее штаб составили довольно профессиональные люди, довольно креативные люди", — уточнил эксперт.

С ним согласен и руководитель региональных проектов Экспертного института социальных исследований Андрей Колядин. По его словам, Гордон вряд ли пройдет даже стадию регистрации в кандидаты.

"Говорить о том, что Гордон обязательно станет кандидатом, ну я не убежден в этом, хотя всякое может быть, больше кандидатов хороших и разных. То есть Гордон может быть зарегистрирована в итоге? Какие-то минимальные шансы есть у всех. Кто за нее пойдет голосовать? Наверное, у нее есть поклонники. Ситуация такова, что то, что она станет великой оппозиционеркой, оттащив изрядную часть голосов у Собчак — ну вряд ли, потому что Собчак, я сомневаюсь, что наберет большое количество голосов — оттаскивать-то особенно нечего будет", — считает эксперт.

Он добавил, что у двух телеведущих, к тому же, разный электорат.

Так же считает и эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов. По его мнению, Гордон преследовала сразу две цели, делая заявление о намерении выдвинуться в президенты: напомнить о себе и попасть в топы новостей, а также "насолить" телеведущей Собчак, с которой у нее давний конфликт.

"Так же как Собчак в некотором смысле выступает спойлером Навального (Алексея), так и Гордон выступает спойлером Собчак", — добавил политолог.

Аналитик полагает, что кампания Гордон будет иметь ограниченный срок, так как в отличие от Собчак, у нее нет соответствующих ресурсов, и ей невозможно будет собрать подписи. "В случае с Гордон речь идет и о некой "бяке" для госпожи Собчак", — отметил Слатинов.

Попытка заявить о себе

В свою очередь, экс-супруг Екатерины Гордон, адвокат Сергей Жорин в разговоре с RT заявил, что к выдвижению телеведущей нельзя относиться серьезно.

"Мне кажется, что Екатерина использует все возможности заявить о себе лишний раз. Я сам буквально пару минут назад узнал эту новость", — сказал он.

По его словам, это попытка заявить о себе, противопоставить себя Собчак.

Он также сообщил, что его бывшая супруга часто меняет сферы деятельности.

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Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет

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Другие кандидаты

"У неё меняются амбиции очень часто: то она журналист, то она певица, то юрист. Мне кажется, нужно сконцентрироваться на чём-то одном и добиваться результата в одном направлении", — добавил Жорин.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания стартует уже в декабре. О планах баллотироваться заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Партия "Яблоко" решила выставить своим кандидатом Григория Явлинского.

О желании участвовать в президентской гонке сообщили также политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко.

В голосовании намерена принять участие и телеведущая Ксения Собчак. Она позиционирует себя как кандидат "против всех".

Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии нынешнего главы государства в кампании 2018 года. В начале октября на пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя" Владимир Путин на вопрос о предстоящих выборах ответил, что "еще не решил не только, против кого" будет баллотироваться, но и не решил, будет ли "баллотироваться вообще".