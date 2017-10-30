В Кремле прокомментировали планы Гордон участвовать в президентских выборах

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление журналистки и правозащитника Екатерины Гордон о планах стать кандидатом в президенты РФ, отметил, что согласно Конституции среди условий возможности участия в выборах на пост главы государства нет положений о причастности к политической деятельности.

"В Конституции России возможность участия в выборах определяется целым набором условий, среди которых нет какого-либо положения о причастности ли непричастности к политике. Читаем Конституцию – определяем соответствие. Больше говорить не о чем", — сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать намерения Гордон, которая не занимается политикой, выдвигаться кандидатом в президенты РФ.

Ранее Екатерина Гордон заявила, что хочет выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ. Как утверждает журналистка и правозащитник, акцент в ее программе будет сделан на правах женщин и детей, защитой которых она занимается в последние годы.

Ранее о своем желании участвовать в предстоящих выборах президента РФ заявила телеведущая Ксения Собчак. Она позиционирует себя как кандидата "против всех". Участвовать в выборах президента могут граждане, достигшие 35-летнего возраста. В ноябре телеведущей исполнится 36 лет.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.