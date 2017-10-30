Жириновский спрогнозировал свой результат на президентских выборах

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который намерен баллотироваться на пост президента в марте 2018 года, считает, что способен набрать 30% голосов.

"Да, я об этом (об участии в выборах) сказал год назад", — заявил Жириновский в эфире телеканала "Россия 1".

Он заявил, что на выборах президента сможет набрать "реально до 30%" голосов избирателей, если кампания будет справедливой. По мнению лидера ЛДПР при таком раскладе возможет и второй тур выборов.

"Кремлевский кандидат не получит 50% при жесткой кампании. Два-три кандидата будут жестко вести, они заберут 60% на себя. Он (кремлевский кандидат) получит 40. Вот тогда будет бешеная гонка. Люди объединятся под того второго, у которого появится шанс", — сказал Жириновский.

Пока рекордный для Жириновского результат на президентских выборах — 9,35% (2008).