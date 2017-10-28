Зюганов заявил, что Собчак "пиарится" на заявлениях о Ленине и Крыме

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов обвинил Ксению Собчак в "пиаре" на темах Крыма и Ленина. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Собчак лезет к Ленину и к Крыму, "пиарясь" на фоне своих безобразных заявлений. Но вот вопрос: кто заказал пиар этих заявлений в гос. СМИ? — Геннадий Зюганов (@G_Zyuganov) October 28, 2017

​В беседе с RT Зюганов назвал "безобразием и хамством" предложение Собчак убрать тело Ленина с Красной площади. Появление таких людей, как она, которые "не уважают волю великой страны", он назвал трагедией для России.

Собчак ранее заявила, что "труп на главной площади страны" — одна из причин, по которым Россия "проваливается в средневековье". Кроме того, она озвучила свое решение отказаться от предвыборной агитации в Крыму, так как не считает его российским.