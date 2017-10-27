Хантсман приветствовал представителя МИД России на приеме в резиденции

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Директор департамента Северной Америки Георгий Борисенко прибыл на вечер в Спасо-Хаус, где вечером в пятницу Джон Хантсман дает первый прием в качестве посла США в РФ.

Борисенко обменялся парой приветственных слов с главой американской дипмиссии и его заместителем Энтони Годфри.

Посол США, открывая музыкальную часть вечера, поприветствовал Борисенко, отметив, что в зале сегодня находятся высокопоставленные представители МИД РФ.

В последние годы представители МИД России, тем более высокопоставленные, редко посещали мероприятия в Спасо-Хаус. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков нарушил эту "традицию" минувшим летом, когда 4 июля посетил прием по случаю Дня независимости США, на котором тогдашний посол США Джон Теффт заявил, что готовится закончить свою миссию в России.

Ранее в пятницу Джон Хантсман был принят Лавровым. Как сообщили в МИД РФ "в ходе беседы затрагивались вопросы нынешнего состояния и перспектив развития российско-американских отношений, а также некоторые актуальные международные проблемы".