Хантсман приветствовал представителя МИД России на приеме в резиденции

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Директор департамента Северной Америки Георгий Борисенко прибыл на вечер в Спасо-Хаус, где вечером в пятницу Джон Хантсман дает первый прием в качестве посла США в РФ.
Борисенко обменялся парой приветственных слов с главой американской дипмиссии и его заместителем Энтони Годфри.
Посол США, открывая музыкальную часть вечера, поприветствовал Борисенко, отметив, что в зале сегодня находятся высокопоставленные представители МИД РФ.
Ранее в пятницу Джон Хантсман был принят Лавровым. Как сообщили в МИД РФ "в ходе беседы затрагивались вопросы нынешнего состояния и перспектив развития российско-американских отношений, а также некоторые актуальные международные проблемы".