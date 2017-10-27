Эксперты рассказали, как Собчак может снизить свой высокий антирейтинг

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Высокий антирейтинг телеведущей Ксении Собчак может помешать заручиться поддержкой оппонирующего власти электората, хотя при усердной работе в ходе выборной кампании она может снизить этот процент и привлечь пассивных избирателей на участки, однако максимальный результат для "кандидата против всех" — это 10%, считают политологи, опрошенные РИА Новости.
67.7%Да, я доволен(льна) его работой
13.6%Пока не знаю, решу ближе к выборам
18.7%Нет, я поддерживаю другого кандидата
В опросе отмечается, что около 60% респондентов слышали о выдвижении кандидатуры Собчак, но не стали бы голосовать за нее. Опрос проведен 20 – 24 октября 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Президент Центра стратегических коммуникаций, политолог Дмитрий Абзалов также полагает, что вряд ли Собчак сможет получить на выборах больше 10%. Однако, по мнению политолога, ее задача в том, чтобы привести на избирательные участки тот электорат, который туда не ходил. "Не тот, который является электоратом Жириновского, или президента РФ, или КПРФ, а тот, кто эти выборы игнорировал", — сказал он.
Эксперт отметил, что с таким высоким антирейтингом, как у Собчак, возникает проблема в противостоянии с основными игроками, противопоставлением во втором туре. "Чем выше у тебя антирейтинг, тем меньше вариант, что вокруг тебя могут объединяться твои партнеры, например", — сказал Абзалов.
По мнению Колядина, у телеведущей есть шанс снизить свой антирейтинг за время кампании, но не получится его нивелировать. "На это требуется много лет… Все будет зависеть от того, что будет делать Ксюша в течение ближайшего 10-летия, тогда либо она станет серьезным политиком, либо так и останется эпатажной, интересно высказывающейся", — отметил эксперт.