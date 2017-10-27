Эксперты рассказали, как Собчак может снизить свой высокий антирейтинг

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Высокий антирейтинг телеведущей Ксении Собчак может помешать заручиться поддержкой оппонирующего власти электората, хотя при усердной работе в ходе выборной кампании она может снизить этот процент и привлечь пассивных избирателей на участки, однако максимальный результат для "кандидата против всех" — это 10%, считают политологи, опрошенные РИА Новости.

Согласно исследованию "Левада-центра", если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье, то за Собчак проголосовали чуть более 1%, столько же процентов набрали бы один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский и лидер эсеров Сергей Миронов. За председателя КПРФ Геннадия Зюганова свои голоса отдали бы 2% респондентов, за лидера ЛДПР Владимира Жириновского – 3%. Лидером стал Владимир Путин, которого готовы поддержать 53%.

В опросе отмечается, что около 60% респондентов слышали о выдвижении кандидатуры Собчак, но не стали бы голосовать за нее. Опрос проведен 20 – 24 октября 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

"У Собчак может быть максимум 10%, которые она может набрать, если она соберет всю оппонирующую структуру, всех оппонирующих власти людей… Понятно, что она человек молодой, яркий, участвующая в различных проектах, начиная от "За Русь…", заканчивая фотосессиями "ню", которые не слишком близки консервативной части голосующего населения… Все мероприятия, в которых она принимала участие, скорее играют в минус, чем в плюс. Сейчас ей просто нужно доказывать, что она серьезный политик, а не эпатажная "бла-бла-бла", — прокомментировал результаты опроса руководитель региональных проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Андрей Колядин.

Президент Центра стратегических коммуникаций, политолог Дмитрий Абзалов также полагает, что вряд ли Собчак сможет получить на выборах больше 10%. Однако, по мнению политолога, ее задача в том, чтобы привести на избирательные участки тот электорат, который туда не ходил. "Не тот, который является электоратом Жириновского, или президента РФ, или КПРФ, а тот, кто эти выборы игнорировал", — сказал он.

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Эксперт отметил, что с таким высоким антирейтингом, как у Собчак, возникает проблема в противостоянии с основными игроками, противопоставлением во втором туре. "Чем выше у тебя антирейтинг, тем меньше вариант, что вокруг тебя могут объединяться твои партнеры, например", — сказал Абзалов.

"У нее одна из самых высоких узнаваемостей, на уровне настоящих кандидатов. То есть, ее знают очень многие, но относятся негативно. Это означает, что в случае избирательной кампании ее негативную узнаваемость необходимо перевести в голосование, что, собственно говоря, она делает со своей избирательной кампанией", — добавил президент Центра стратегических коммуникаций.

По мнению Колядина, у телеведущей есть шанс снизить свой антирейтинг за время кампании, но не получится его нивелировать. "На это требуется много лет… Все будет зависеть от того, что будет делать Ксюша в течение ближайшего 10-летия, тогда либо она станет серьезным политиком, либо так и останется эпатажной, интересно высказывающейся", — отметил эксперт.