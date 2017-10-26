Депутат Госдумы: парламентского взаимодействия с США сейчас фактически нет

НЬЮ-ЙОРК, 26 окт — РИА Новости, Екатерина Соболь. Уровень парламентского взаимодействия между Россией и США находится на самой низкой ступени, его фактически нет, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Уровень никакой, нет их (связей между парламентариями — ред.)", — сказал он в кулуарах проходящей в Нью-Йорке встречи годового собрания делового совета США-РФ.

"Депутаты для того и есть, чтобы встречаться, обсуждать спорные моменты, несогласие в каких-то вопросах. И в ходе дискуссии нужно определяться, что необходимо делать, чтобы эти узкие места снимать", — отметил Аксаков.

По словам главы думского комитета, российские парламентарии готовы встречаться с американскими коллегами, но получают отказы.