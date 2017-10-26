США ставят ультиматум Сербии: "Мы или Россия, выбор за вами"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Игорь Гашков. Обмен резкими репликами на Балканах способен поставить под сомнение энергетическую политику Дональда Трампа и привести к кризису в отношениях Вашингтона и Белграда. Помощник госсекретаря США Брайан Хойт Йи призвал сербские власти перестать балансировать между Россией и Западом, окончательно выбрав одну из сторон. Вашингтон видит в Белграде потребителя своего сжиженного газа, тогда как Россия рассчитывает на присоединение Сербии к проекту "Турецкий поток". По сведениям местного издания "Вечерние новости", президент Сербии Александр Вучич, встретившийся с американским дипломатом тет-а-тет, ответил ему отказом. Как сообщает тот же источник, глава государства возмущен, что США стали вести себя на Балканах грубее, "чем это было десять лет назад".
"Перестаньте давить на нас"
На фоне трудно идущих переговоров о вступлении Белграда в Евросоюз (приблизительная дата перенесена теперь на 2025 год) сербское общество испытывает разочарование в перспективах интеграции с Западом. В начале октября министр обороны Сербии Александр Вулин публично поддержал генерала в отставке Владимира Лазаревича, осужденного Международным трибуналом за действия, совершенные тем в Косово. Результатом стал дипломатический скандал с Соединенными Штатами. Американский посол в Сербии Скот обвинил Белград в реабилитации военных преступников. "Одно такое заявление подрывает месяцы работы над улучшением имиджа Сербии в США", — заявил он.
С этих пор Вулин превратился в публичного критика американских действий. Комментируя заявления Хойта Йи, глава ведомства назвал требование выбрать между Россией и Западом "самым недипломатичным за последнее время актом давления на Сербию". Одновременно в октябре военное ведомство получило от России шесть самолетов МиГ-29, на обслуживание которых сербская сторона намерена потратить 212 миллионов долларов.
Приходит время определиться
Несмотря на нежелание сербского руководства уступать в вопросе о центре, в других случаях Белград стремится направить позитивные сигналы ЕС. "Движение европейским путем" и конечная "интеграция в Евросоюз" постоянно упоминаются в выступлениях Вучича. Под давлением Брюсселя и Вашингтона в 2015 году был заключен договор с непризнанным краем Косово, что многие сочли уступкой в вопросе о суверенитете. Решение не вводить санкции против России далось сербским властям не без труда. О твердой приверженности европейским ценностям говорит и премьер в администрации Вучича, активистка ЛГБТ Ана Брнабич, заявившая сразу же после своего назначения в 2017 году, что в случае необходимости Белград выберет ЕС, а не Россию.
"В интересах Сербии поддерживать нынешнее состояние неопределенности так долго, как это возможно. Но как поступить, если давление окажется слишком сильным? В таком случае Белграду все же придется поменять свою политику как в том, что касается международных отношений, так и обороны", — резюмирует сербский эксперт Александр Радич.
Энергетические проекты США на Балканах вполне могут стать таким поворотным моментом. В логике лоббирования своих экономических интересов администрация президента Трампа интересуется полуостровом как местом для размещения транзитной сети по транспортировке американского сжиженного газа. По голубым линиям трубопроводов США намерены поставлять свои углеводороды не только странам региона, но и далее на Украину. "Именно по этой причине спор о том, с кем дальше быть Сербии, обостряется как раз сегодня", — заключает Ахмедов.