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Политика

США ставят ультиматум Сербии: "Мы или Россия, выбор за вами"

18:0326.10.2017
(обновлено: 18:26 26.10.2017)
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© Фото : Минобороны РоссииГлава минобороны Сербии Александр Вулин и министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. 12 августа 2017Глава минобороны Сербии Александр Вулин и министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. 12 августа 2017
© Фото : Минобороны России

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Игорь Гашков. Обмен резкими репликами на Балканах способен поставить под сомнение энергетическую политику Дональда Трампа и привести к кризису в отношениях Вашингтона и Белграда. Помощник госсекретаря США Брайан Хойт Йи призвал сербские власти перестать балансировать между Россией и Западом, окончательно выбрав одну из сторон. Вашингтон видит в Белграде потребителя своего сжиженного газа, тогда как Россия рассчитывает на присоединение Сербии к проекту "Турецкий поток". По сведениям местного издания "Вечерние новости", президент Сербии Александр Вучич, встретившийся с американским дипломатом тет-а-тет, ответил ему отказом. Как сообщает тот же источник, глава государства возмущен, что США стали вести себя на Балканах грубее, "чем это было десять лет назад".

© AFP 2017 / Alexa StankovicМитинг против НАТО в Белграде
© AFP 2017 / Alexa Stankovic
Митинг против НАТО в Белграде

"Перестаньте давить на нас"

Флаги России и Сербии. Архивное фото
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербия пообещала не поддерживать санкции против России
На протяжении последних трех лет, когда президент Вучич находится у власти, балансирование между Россией и Западом стало основой сербской внешней политики. Перед избранием на высший пост в апреле этого года политик посетил сначала Москву, затем Берлин, заручившись поддержкой как Владимира Путина, так и Ангелы Меркель. "Я благодарю канцлера Германии и президента России за то, что они имели смелость вести переговоры со мной перед выборами, это говорит о том, что они хорошо думают и о Сербии, и не так уж и плохо обо мне", — заявил тогда Вучич. "Сербия успешно маневрирует между Москвой и Западом все последние годы, и для нее нет никаких причин отказываться от этой политики", — рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Ахмедов. "На сегодняшний день у ЕС и США нет ничего нового, что они могли бы предложить сербам, чего не было бы раньше", — добавляет он.

На фоне трудно идущих переговоров о вступлении Белграда в Евросоюз (приблизительная дата перенесена теперь на 2025 год) сербское общество испытывает разочарование в перспективах интеграции с Западом. В начале октября министр обороны Сербии Александр Вулин публично поддержал генерала в отставке Владимира Лазаревича, осужденного Международным трибуналом за действия, совершенные тем в Косово. Результатом стал дипломатический скандал с Соединенными Штатами. Американский посол в Сербии Скот обвинил Белград в реабилитации военных преступников. "Одно такое заявление подрывает месяцы работы над улучшением имиджа Сербии в США", — заявил он.

С этих пор Вулин превратился в публичного критика американских действий. Комментируя заявления Хойта Йи, глава ведомства назвал требование выбрать между Россией и Западом "самым недипломатичным за последнее время актом давления на Сербию". Одновременно в октябре военное ведомство получило от России шесть самолетов МиГ-29, на обслуживание которых сербская сторона намерена потратить 212 миллионов долларов.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкАлександр Вучич
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Александр Вучич

Приходит время определиться

Вид города Приштина. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сербия попросила Россию не допустить Косово в Интерпол
Одно из ключевых расхождений между Белградом и Западом в том, что касается Москвы, — судьба Российско-сербского гуманитарного центра в городе Ниш, который в США считают фактической базой Москвы. В 2015 году парламент Сербии ратифицировал соглашение SOFA (Status of Forces Agreement) с НАТО, на основании которого Вашингтон настаивает на закрытии представительства. "В самом тексте договора подобные обязательства не прописаны, и Сербия не делает шагов в этом направлении", — рассказал РИА Новости Петр Ахмедов. По словам исследователя, обязывающий характер SOFA переоценивается в прессе. "Все это разумнее назвать декларацией о намерениях, чем действительным шагом по вступлению в Североатлантический альянс", — говорит эксперт.

Несмотря на нежелание сербского руководства уступать в вопросе о центре, в других случаях Белград стремится направить позитивные сигналы ЕС. "Движение европейским путем" и конечная "интеграция в Евросоюз" постоянно упоминаются в выступлениях Вучича. Под давлением Брюсселя и Вашингтона в 2015 году был заключен договор с непризнанным краем Косово, что многие сочли уступкой в вопросе о суверенитете. Решение не вводить санкции против России далось сербским властям не без труда. О твердой приверженности европейским ценностям говорит и премьер в администрации Вучича, активистка ЛГБТ Ана Брнабич, заявившая сразу же после своего назначения в 2017 году, что в случае необходимости Белград выберет ЕС, а не Россию.

"В интересах Сербии поддерживать нынешнее состояние неопределенности так долго, как это возможно. Но как поступить, если давление окажется слишком сильным? В таком случае Белграду все же придется поменять свою политику как в том, что касается международных отношений, так и обороны", — резюмирует сербский эксперт Александр Радич.

Энергетические проекты США на Балканах вполне могут стать таким поворотным моментом. В логике лоббирования своих экономических интересов администрация президента Трампа интересуется полуостровом как местом для размещения транзитной сети по транспортировке американского сжиженного газа. По голубым линиям трубопроводов США намерены поставлять свои углеводороды не только странам региона, но и далее на Украину. "Именно по этой причине спор о том, с кем дальше быть Сербии, обостряется как раз сегодня", — заключает Ахмедов.

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