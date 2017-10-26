Путин и Си Цзиньпин договорились встретиться на саммите АТЭС

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре договорились о личной встрече в первой половине ноября на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Владимировича Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином… Лидеры договорились об очередной личной встрече в первой половине ноября на саммите форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" во Вьетнаме", — говорится в сообщении.