"Нерешенные вопросы": президент Германии рассказал об отношениях с Россией

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в минувшую среду после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным констатировал, что в отношениях между странами еще есть нерешенные вопросы.

"От нормальных отношений мы еще далеки, есть еще открытые раны, нерешенные вопросы, прежде всего это касается присоединения Крыма и конфликта в восточной Украине, которые являются бременем и продолжают оставаться бременем для наших взаимоотношений", — сказал политик.

"Мы едины во мнении, что настоящее положение дел не может удовлетворять нас и не должно удовлетворять нас", — добавил Штайнмайер.

Противопоставить разногласиям восстановление доверия

России и Германии нужно уйти от упреков и недопонимания, разногласиям прошлых лет нужно противопоставить восстановление доверия, заявил сказал также Штайнмайер.

По его словам, за прошедшие годы между странами наблюдалась "потеря доверия", Москва и Берлин "обменивались упреками".

"Я думаю, что отчуждение, которое произошло в прошлом, мы не можем его отменить, но наша цель должна заключаться в том, чтобы большим разногласиям прошлых лет мы противопоставили большую предсказуемость, восстановление определенного минимума доверия… Эти отношения остаются слишком важными, чтобы мы оставались в состоянии отсутствия диалога", — подчеркнул президент ФРГ.

Россия и Германия готовы работать сообща

Отношения Москвы и Берлина, несмотря на сложности, не стоят на месте, страны готовы работать сообща, заявил, в свою очередь, российский лидер Владимир Путин.

"Констатировали, что, несмотря на известные политические сложности, российско-германские отношения не стоят на месте, и мы готовы сообща работать над дальнейшим их развитием", — сказал Путин.

Президент России также выразил надежду, что визит немецкого коллеги в Москву подтолкнет развитие отношений двух стран. "Позволю себе выразить надежду на то, что этот визит будет хорошим толчком в развитии двусторонних отношений, послужит укреплению наших межгосударственных связей", — сказал Путин.

Российский лидер отметил вовлеченность Штайнмайера во все вопросы двусторонних отношений в связи с занимаемыми им долгие годы высокими позициями в правительстве Германии.

Актуальные вопросы международной повестки дня

Россия и Германия едины во мнении о необходимости уничтожить терроризм в Сирии, сказал также Путин. "Предметно обсудили положение дел в Сирии. Едины во мнении, что необходимо добиваться полной и окончательной ликвидации террористов на территории этой страны, наращивать усилия по содействию политическому урегулирования", — отметил глава государства.