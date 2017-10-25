СПЧ готовит доклад о влиянии коррупции на внутреннюю политику в России

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президентский совет по правам человека (СПЧ) готовит доклад о влиянии коррупции на внутреннюю, экономическую и социальную политику в России, сообщил РИА Новости председатель комиссии совета по гражданскому участию в противодействии коррупции и контролю за правоохранительными органами, председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

"СПЧ сейчас ведет работу над докладом о влиянии коррупции на внутриполитическую, экономическую и социальную политику в России. Доклад будет подготовлен к 9 декабря — к международному дню борьбы с коррупцией", — сказал Кабанов.

Он уточнил, что в работе над докладом также принимают участие эксперты, в том числе от Общероссийского народного фронта (ОНФ).