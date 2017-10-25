Россия и ФРГ будут расширять межрегиональное сотрудничество, заявил Путин

Владимир Путин и федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер во время встречи. 25 октября 2017

Владимир Путин и федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер во время встречи. 25 октября 2017

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президенты РФ и ФРГ Владимир Путин и Франк-Вальтер Штайнмайер ходе переговоров условились расширять межрегиональное сотрудничество и контакты между Германией и Россией, в том числе по линии общественных организаций.

"В ходе переговоров (со Штайнмайером — ред.) условились задействовать расширение межрегионального сотрудничества и контактов, в том числе и по линии общественных организаций", — сказал Путин по итогам встречи.

Он напомнил, что в июне был дан старт "перекрестному" Году регионально-муниципальных партнерств. "На его открытии присутствовали делегаты из 90 российских и 46 немецких городов", — отметил президент РФ.

"Что касается гуманитарного сотрудничества, то, прежде всего, отмечу сегодняшнее участие господина президента ФРГ в церемонии передачи евангелическо-лютеранской церкви Россией Кафедрального собора святых Петра и Павла", — добавил президент РФ. Путин сообщил, что это мероприятие было приурочено, по просьбе Штайнмайера, к пятисотлетию Реформации – религиозного и общественно-политического движения, зародившегося в Германии.

Ранее в среду сообщалось, что Штайнмайер поблагодарил Путина за поддержку в деле передачи Кафедрального собора святых Петра и Павла в Москве лютеранской церкви.