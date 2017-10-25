Посол Саудовской Аравии заявил о качественном сдвиге в отношениях с Россией

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Посол Саудовской Аравии Абдуррахман ар-Расси заявил РИА Новости о качественном сдвиге в отношениях с Россией, достигнутые в ходе визита короля Сальмана договоренности окажут большое влияние на сотрудничество двух стран.

"Визит хранителя Святынь короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию, в ходе которого было достигнуто взаимопонимание на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, окажет значительное влияние на сближение стран и развитие двустороннего сотрудничества, особенно в сфере бизнеса", — заявил посол после церемонии награждения нагрудным знаком "За взаимодействие" в МИД РФ.

Посол высоко оценил уровень сотрудничества двух стран.

Дипломат призвал все сферы двух стран опираться на качественный сдвиг в отношениях двух стран, а также продолжить деятельность по поиску новых возможностей для укрепления отношений во всех сферах. Посол подчеркнул роль культурных и исследовательских институтов, а также СМИ в сближении стран.