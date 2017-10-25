Песков переадресовал в ЦИК вопрос о возможности участия Собчак в выборах

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в ЦИК вопрос, могут ли тележурналистку Ксению Собчак не зарегистрировать кандидатом в президенты после ее слов про Крым.

На первой пресс-конференции после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией, а восстановление отношений России и Украины — главной задачей РФ, что вызвало большой резонанс и критику со стороны многих политиков.

Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли заявление Собчак помешать ей зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты, Песков сказал, что не имеет "возможности так близко знакомиться с содержанием заявления Ксении".

"По Крыму вы имеете в виду? Я не могу вам сказать, я же не в ЦИКе работаю. У нас есть Центризбирком, и Кремль или Администрация не регистрируют кандидатов в президенты", — добавил пресс-секретарь президента.