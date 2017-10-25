МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в ЦИК вопрос, могут ли тележурналистку Ксению Собчак не зарегистрировать кандидатом в президенты после ее слов про Крым.
Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли заявление Собчак помешать ей зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты, Песков сказал, что не имеет "возможности так близко знакомиться с содержанием заявления Ксении".
"По Крыму вы имеете в виду? Я не могу вам сказать, я же не в ЦИКе работаю. У нас есть Центризбирком, и Кремль или Администрация не регистрируют кандидатов в президенты", — добавил пресс-секретарь президента.