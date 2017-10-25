МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Ксения Собчак должна быть наказана за слова о Крыме, а из-за такого кандидата, как она, явка на выборах президента РФ в марте следующего года может уменьшиться.

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Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет

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Накануне на первой пресс-конференции после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании Ксения Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией, а восстановление отношений России и Украины — главной задачей РФ. Эти слова вызвали большой резонанс и критику со стороны многих российских политиков.

"Как можно, чтобы в России практически на полуофициальном уровне появляется дама, желающая участвовать в выборах президента, и уже делает заявление, что Крым украинский. Это преступление. Мы же в уголовный кодекс ввели статью, генеральный прокурор должен возбуждать уголовное дело, следственный комитет открыть дело и передать в суд, и посадить ее лет на пять", — заявил Жириновский журналистам в среду.

Он выразил возмущение тем, что Собчак позволяет себе подобные политические заявления о Крыме и считает, что из-за такого кандидата еще больше избирателей не пойдут голосовать.

Сама Собчак ранее заявила РИА Новости, что ее нельзя судить за слова о Крыме: закон запрещает призывы к отделению или нарушению территориальной целостности, но не запрещает высказывание своего мнения, не совпадающего с государственным.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".