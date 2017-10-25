МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Ксения Собчак должна быть наказана за слова о Крыме, а из-за такого кандидата, как она, явка на выборах президента РФ в марте следующего года может уменьшиться.
71.9%Это фарс, серьезно к этому относиться не следует
21.4%Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет
6.7%Думаю, она вполне достойный претендент
"Как можно, чтобы в России практически на полуофициальном уровне появляется дама, желающая участвовать в выборах президента, и уже делает заявление, что Крым украинский. Это преступление. Мы же в уголовный кодекс ввели статью, генеральный прокурор должен возбуждать уголовное дело, следственный комитет открыть дело и передать в суд, и посадить ее лет на пять", — заявил Жириновский журналистам в среду.
Он выразил возмущение тем, что Собчак позволяет себе подобные политические заявления о Крыме и считает, что из-за такого кандидата еще больше избирателей не пойдут голосовать.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".