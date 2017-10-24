В ЦИК рассказали о прогнозах на выборы-2018

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Около пяти миллионов избирателей, как ожидается, будут голосовать на выборах президента РФ в марте 2018 года по месту пребывания, а не регистрации, сообщил во вторник зампред Центризбиркома Николай Булаев на заседании комитета Совета Федерации по региональной политике и федеративному устройству.

"Мы прогнозируем, что порядка пяти миллионов человек будут голосовать на выборах президента РФ не по месту регистрации, а (по месту) пребывания", — сказал он.

В июне вступил в силу пакет законов, предусматривающих, в частности, отмену открепительных удостоверений. Теперь избиратель, который будет находиться в день голосования в другом городе или регионе, сможет подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения в порядке, установленном ЦИК РФ.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.