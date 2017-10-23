Путин подписал первый указ о новых гражданах, обязанных принести присягу

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал в понедельник первый указ о приеме в гражданство РФ, который потребует от новых граждан принесения присяги. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Гражданами РФ станут 62 человека.

"Лица, названные в пункте 1 указа, приобретают гражданство РФ со дня принесения каждым из них присяги гражданина РФ, за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет, которые приобретают гражданство одновременно с принесением присяги гражданина РФ соответствующим родителем", — говорится в тексте документа.

В июле президент подписал указ, который позволяет отменить решения о приобретении российского гражданства для лиц, осужденных за терроризм и экстремизм, а также вводит процедуру принесения присяги при вступлении в гражданство РФ. Кроме того, закон устанавливает упрощенную процедуру получения гражданства и вида на жительство в РФ для украинцев.

"Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции", — говорится в тексте присяги.

Паспорт гражданина РФ будет выдаваться сразу после принесения присяги. Закон устанавливает, что процедура принесения присяги при вступлении в гражданство РФ будет регламентироваться указом президента РФ.