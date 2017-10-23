Губернатор Дюмин назвал международное признание Крыма вопросом времени

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин считает, что международное сообщество признает Крым законно русской землей, но для этого должно пройти немного времени.

В понедельник в ходе встречи в МГИМО студентка магистратуры факультета управления и политики спросила Дюмина, при каких условиях возможно международное признание Крыма российским регионом.

"Я думаю, здравый смысл в умах тех руководителей больших стран с ядерным потенциалом все-таки в скором времени придет в определенные чувства, и до людей дойдет, что Крым — это законно русская земля. И хотят они этого или не хотят, был референдум, это была воля народа, никто Крым не захватывал", — сказал Дюмин.

При этом он подчеркнул, что референдум в Крыму и последующие за ним процессы, которые прошли в рамках международного пава, не являются настоящей причиной наложения на Россию санкций и определенного холода, который сейчас присутствует между основными политическими игроками.

"Дело не Крыме", — сказал Дюмин, отметив, что причина в том, что в последние 5-8 лет Россия проводит независимую политику. "Однополярный мир, который был до этого, начал рушиться, и планы определенных наших друзей тоже стали рушиться. Кому-то это показалось не совсем правильным, и начались процессы, которые мы сейчас видим", — заявил губернатор.

Он также отметил, что с момента присоединения к России в Крыму побывали делегации парламентских партий как Центральной Европы, так и других стран. "Они видят, на самом деле, что есть перемены к лучшему, что народ действительно доволен. Они приезжают обратно, но их особо никто не слушает. Это вопрос времени, конечно", — заключил Дюмин.