В Кремле составляют возможный график встречи Путина и Трампа на полях АТЭС

© AP Photo / Evan Vucci Статья о смехе Путина в Daily Mail спровоцировала бурное обсуждение Трампа Графика двусторонних контактов президента РФ Владимира Путина в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи главы государства с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита.

"Сейчас постепенно начнем верстать и возможный график двусторонних встреч, сейчас пока этот график отсутствует", — сказал он.

Саммит АТЭС пройдет в ноябре во вьетнамском Дананге.