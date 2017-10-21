Отношения России и США после снятия флагов не закончились, заявил Кисляк

ВЛАДИВОСТОК, 21 окт — РИА Новости. Россия не забудет действия США в отношении российских диппредставительств, но отношения между двумя странами на этом не заканчиваются, считает экс-посол РФ в США, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

"Я думаю, что наши отношения не заканчиваются на этом. Есть много вещей, о которых надо говорить, и мы будем говорить. Но, безусловно, мы это не забудем. Это останется в наших отношениях как черный день с точки зрения того, что делают американцы по отношению к России", — заявил Кисляк в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

Американские власти сняли российские флаги с захваченных консульских зданий РФ в Сан-Франциско и торговой миссии в Вашингтоне. В Москве назвали произошедшее "враждебной акцией" и "надругательством над государственным символом России" и пригрозили ответными мерами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона уже заявила американским властям решительный протест.