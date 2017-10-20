Политологи не исключают новых губернаторских отставок до выборов президента

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Опрошенные РИА Новости политологи уверены, что отставки в губернаторском корпусе продолжатся как до президентских выборов, так и после них.
Президент РФ Владимир Путин в четверг, выступая на пленарном заседании клуба "Валдай", заявил, что ротации в губернаторском корпусе продолжатся. Цель ротации, по словам президента, — создать новый губернаторский корпус из молодых перспективных людей, которые думают о будущем регионе и всей России.
Отставки будут до выборов
Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов считает, что новых отставок стоит ждать, в том числе, до президентских выборов, которые состоятся в марте 2018 года.
"Одна из причин (ротации – ред.) – это будущая президентская кампания, потому что во время ее проведения в регионе должен быть порядок и управляемость, население должно быть довольно своей властью, а не выражать недовольство", — пояснил Миронов.
Он считает, что отставки продолжатся и после марта будущего года.
Политолог, директор Центра политической конъюнктуры Сергей Михеев также считает, что новых отставок стоит ждать до марта, так как ротация напрямую связана с президентскими выборами.
"Убирают тех губернаторов, которые, по мнению Кремля, или недостаточно эффективны, или недостаточно популярны. Или, скажем, в том или ином регионе есть какая-то необходимость смены губернатора. Я думаю, что это связано напрямую с избирательной повесткой дня, поэтому до выборов отставки еще будут и, наверное, не одна. Будут ли они после выборов? Наверное, и после выборов будут", — считает Михеев.
Непакетные решения
По мнению Миронова, следующие отставки, скорее, будут единичными, а не пакетными решениями, как это было ранее.
Не "озеленить", а повысить управляемость
По мнению Михеева, те, кто в перспективе будет назначен на место врио глав регионов, не обаятельно будут молодыми технократами.
"Я не думаю, что стоит фетишизированная задача направить во все регионы молодых людей в модных костюмах. Основная цель все-таки – не омолодить, а добиться эффективного управления. А кто из них потом будет эффективным или неэффективным — время покажет", — пояснил Михеев, отметив, что вторая цель — продемонстрировать обществу, что ротация кадров существует.
При этом политолог отмечает, что молодость – не всегда нужное качество для управленца: "иногда это полезно, иногда наоборот вредно, потому что это означает нехватку опыта". Он также напомнил, что не во все регионы, которые уже подверглись ротации, были направлены молодые технократы.