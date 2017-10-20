Политологи не исключают новых губернаторских отставок до выборов президента

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Опрошенные РИА Новости политологи уверены, что отставки в губернаторском корпусе продолжатся как до президентских выборов, так и после них.

Президент РФ Владимир Путин в четверг, выступая на пленарном заседании клуба "Валдай", заявил, что ротации в губернаторском корпусе продолжатся. Цель ротации, по словам президента, — создать новый губернаторский корпус из молодых перспективных людей, которые думают о будущем регионе и всей России.

Отставки будут до выборов

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов считает, что новых отставок стоит ждать, в том числе, до президентских выборов, которые состоятся в марте 2018 года.

"Одна из причин (ротации – ред.) – это будущая президентская кампания, потому что во время ее проведения в регионе должен быть порядок и управляемость, население должно быть довольно своей властью, а не выражать недовольство", — пояснил Миронов.

Он считает, что отставки продолжатся и после марта будущего года.

"Они будут продолжаться и дальше, поскольку проведение выборов — не единственная цель этих отставок. Более того, я думаю, что после президентских выборов, когда президенту нужно будет сформировать новое правительство, одновременно, конечно, произойдет ротация и в губернаторском корпусе", — говорит Миронов.

Политолог, директор Центра политической конъюнктуры Сергей Михеев также считает, что новых отставок стоит ждать до марта, так как ротация напрямую связана с президентскими выборами.

"Убирают тех губернаторов, которые, по мнению Кремля, или недостаточно эффективны, или недостаточно популярны. Или, скажем, в том или ином регионе есть какая-то необходимость смены губернатора. Я думаю, что это связано напрямую с избирательной повесткой дня, поэтому до выборов отставки еще будут и, наверное, не одна. Будут ли они после выборов? Наверное, и после выборов будут", — считает Михеев.

Непакетные решения

По мнению Миронова, следующие отставки, скорее, будут единичными, а не пакетными решениями, как это было ранее.

Не "озеленить", а повысить управляемость

"Пакетов уже ждать, я думаю, не стоит. Скорее, отставки будут носить точечный характер, без какого-то упорядоченного ритма. Решения будут приниматься тогда, когда они созреют, когда будут выстроены отношения с элитой региона, будут достигнуты все договоренности, утрясены все сложности и подобраны нужные кандидаты, в том числе на место этих кандидатов (в губернаторы – ред.), которые тоже занимают какие-то должности", — считает он.

По мнению Михеева, те, кто в перспективе будет назначен на место врио глав регионов, не обаятельно будут молодыми технократами.

"Я не думаю, что стоит фетишизированная задача направить во все регионы молодых людей в модных костюмах. Основная цель все-таки – не омолодить, а добиться эффективного управления. А кто из них потом будет эффективным или неэффективным — время покажет", — пояснил Михеев, отметив, что вторая цель — продемонстрировать обществу, что ротация кадров существует.

При этом политолог отмечает, что молодость – не всегда нужное качество для управленца: "иногда это полезно, иногда наоборот вредно, потому что это означает нехватку опыта". Он также напомнил, что не во все регионы, которые уже подверглись ротации, были направлены молодые технократы.

В конце сентября – начале октября покинули свои посты уже 11 глав регионов. В отставку ушли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Омской области Виктор Назаров, губернатор Ивановской области Павел Коньков. Последней стала отставка губернатора Псковской области Андрея Турчака.