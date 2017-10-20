ЦИК рассказал, какие кандидаты пойдут на выборы-2018 без сбора подписей

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Ни одна непарламентская партия не сможет обойтись без сбора подписей, если решит выдвинуть кандидата в президенты в 2018 году, поскольку никто из них сейчас не имеет фракций в парламентах хотя бы трети регионов, что позволило бы не собирать подписи в поддержку выдвижения, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК России Майя Гришина.

Выдвинутые парламентскими партиями кандидаты, согласно закону, освобождаются от сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения.

"Освобождаются не только парламентские партии. Также кандидаты, выдвинутые партиями, которые имеют свои фракции не менее чем в одной трети субъектов, но у нас нет таких. То есть, фактически, только парламентские", — сказала Гришина, отвечая на вопрос о том, какие партии при выдвижении кандидата в президенты смогут не собирать подписи для его регистрации на предстоящих выборах.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. О планах выдвигаться на президентский пост уже заявили некоторые политики, включая лидера ЛДПР Владимира Жириновского и Григория Явлинского от партии "Яблоко". Ряд других партий, в том числе парламентские "Справедливая Россия" и КПРФ, сообщили, что решат этот вопрос на своих съездах.