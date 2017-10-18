Шансы Собчак стать президентом определят избиратели, считает Неверов

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Шансы телеведущей Ксении Собчак победить в президентских выборах определят российские избиратели, заявил РИА Новости руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

Собчак в среду заявила о планах принять участие в президентской кампании в 2018 году и призвала не бойкотировать выборы.

"Какие шансы? Первое: это надо пройти процедуру, собрать соответствующее количество подписей, пройти регистрацию. А какие у человека шансы, это уже определят наши избиратели", — ответил Неверов на вопрос РИА Новости, какие у Собчак есть шансы на победу на президентских выборах.

Парламентарий пояснил, что в избирательной кампании в качестве кандидата на пост президента РФ может принять участие человек, который имеет определенный возраст (не менее 35 лет), является гражданином Российской Федерации, а также отвечает другим требованиям. "Как любой человек, Собчак имеет такое право. Это в рамках нашего законодательства", — отметил Неверов.

На этой неделе "Левада-центр" опубликовал результаты опроса, согласно которому большинство россиян (71%) одобряет участие женщин в политике. Около 60% респондентов хотели бы, чтобы женщины занимали высшие государственные посты наравне с мужчинами, негативно по данному вопросу высказался 31% опрошенных. Только 34% поучаствовавших в опросе отметили, что хотели бы видеть женщину президентом страны в ближайшие 10-15 лет, против высказались 53%.