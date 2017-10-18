Собчак пообещала ответить "на все вопросы" на пресс-конференции 24 октября

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, которая заявила о намерении принять участие в президентской кампании в 2018 году, даст пресс-конференцию 24 октября в Москве.

"Во вторник у меня будет большая пресс-конференция… В 12 утра в Электротеатре мы будем делать большую пресс-конференцию, и там будут представлены члены команды, будут ответы на все вопросы", — сказала Собчак в эфире телеканала " Дождь " в среду.

Собчак в четверг заявила на сайте sobchakprotivvseh.ru, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году. Открытое письмо Собчак опубликовала и газета "Ведомости". "Я — кандидат "против всех", — позиционирует себя телеведущая, которой 5 ноября исполнится 36 лет.