В Костромской области работает сплоченная команда, заявил Неверов

КОСТРОМА, 18 окт – РИА Новости. Костромская область в последние годы возрождается благодаря тому, что в регионе появилась сплоченная команда, которая его развивает, заявил руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Сергей Неверов.

Как сообщает костромская обладминистрация, в Госдуме РФ проходят Дни Костромской области. Развернута широкая экспозиция, где представлен промышленный и сельскохозяйственный потенциал региона, в частности, такие крупные инвестиционные проекты, как завод по производству буровых установок "НОВ Кострома", "Газпромтрубинвест" по производству труб среднего диаметра для нефтегазовой отрасли, Костромской завод автокомпонентов. За пять последних лет в экономику региона вложено свыше 30 миллиардов рублей, отмечают власти.

"Потенциал области огромен во всех сферах, начиная с природных ресурсов и транспортной доступности, заканчивая надежной системой подготовки управленческих и рабочих кадров. Мы продолжаем политику поддержки инвесторов, и это позволяет работать в интересах обеих сторон – бизнеса и власти", — рассказал губернатор Сергей Ситников, открывая деловую программу.

Руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов отметил системную работу администрации по развитию региона. "В Костромской области получают развитие новые предприятия, в регион идут инвестиции, мы видим новые проекты. Регион возрождается благодаря тому, что появилась действительно сплоченная команда, которая развивает область", — подчеркнул Неверов.

Председатель комитета по аграрным вопросам Госдумы Владимир Кашин вспомнил о богатых природных ресурсах области. "Уникальные лесные угодья, водные артерии, включая саму матушку Волгу. Здесь уникальные возможности для выращивания кормов. Не случайно в советское время здесь появилась знаменитая костромская порода коров, которая давала уникальные результаты. Хочу выразить слова благодарности тем, кто сегодня продолжает традиции, кто уделяет внимание развитию области, культуры, здравоохранения, образования", — сказал Кашин.

Областные власти отмечают, что Дни Костромской области в Госдуме – очень важное для них событие. В течение двух дней представители региона будут работать в думских комитетах. "Это возможность на федеральном уровне обсудить насущные развития региона и заручиться поддержкой новых проектов", — говорится в сообщении.

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