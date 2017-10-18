Госдеп не стал комментировать выдвижение Собчак в президенты России

ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. Госдепартамент США не стал комментировать решение телеведущей Ксении Собчак выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах в России.

"У нас нет комментариев на эту тему", — заявил РИА Новости представитель госдепартамента на просьбу прокомментировать выдвижение кандидатуры Собчак на президентских выборах в следующем году.

Телеведущая Ксения Собчак заявила в среду, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году. Об этом говорится на сайте sobchakprotivvseh.ru, одновременно открытое письмо Собчак опубликовала и газета "Ведомости".