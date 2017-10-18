Явлинский сравнил Собчак с Прохоровым: те же грабли, только в профиль

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский, комментируя заявление телеведущей Ксении Собчак о намерении баллотироваться в президенты России, вспомнил об избирательной кампании миллиардера Михаила Прохорова, который участвовал в выборах 2012 году.
Собчак объявила в среду о намерении участвовать в выборах. В письме, опубликованном газетой "Ведомости", телеведущая упомянула и Явлинского, который неоднократно баллотировался, но проигрывал выборы. Отметив, что лично против "даже очень маловероятной победы Григория Явлинского на президентских выборах", телеведущая негативно отозвалась о том, что лидер "Яблока" не был допущен до участия в предыдущей избирательной кампании.