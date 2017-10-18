Лавров 20 октября встретится в Москве с генсеком Совета Европы Ягландом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. Архивное фото

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 20 октября в Москве проведет переговоры с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"20 октября запланированы встречи Ягланда с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным. Накануне, 19 октября, пройдет встреча Генсекретаря с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой" — говорится в сообщении.

Как указали в МИД РФ, в ходе переговоров планируется обсудить широкий круг вопросов участия России в деятельности Совета Европы. Будет продолжен диалог с Генеральным секретарем СЕ по актуальным проблемам европейской повестки дня.