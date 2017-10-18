Путин внес изменения в "майский указ" о демографической политике

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес изменения в указ "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения внесены в подпункт "в" пункта 1 указа, который посвящен софинансированию из государственного бюджета регионов с низким коэффициентом рождаемости. Теперь к таким регионам будут относиться не те, у которых величина суммарного коэффициента рождаемости (число детей на одну женщину) ниже средней по РФ, а те, где величина суммарного коэффициента рождаемости не превышает два, говорится в указе.
В 2012 году майским указом президент поставил задачу обеспечить повышение к 2018 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,753. Согласно данным Федеральной службы госстатистики, в 2012 году этот показатель по России был равен 1,691, в 2016 году общероссийский показатель равен 1,762.