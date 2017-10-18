Путин внес изменения в "майский указ" о демографической политике

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес изменения в указ "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, меняется критерий, на основании которого регионам выделяются средства из федерального бюджета для ежемесячных выплат на третьего и последующих детей, рожденных после 31 декабря 2012 года, до достижения ими трех лет.

Изменения внесены в подпункт "в" пункта 1 указа, который посвящен софинансированию из государственного бюджета регионов с низким коэффициентом рождаемости. Теперь к таким регионам будут относиться не те, у которых величина суммарного коэффициента рождаемости (число детей на одну женщину) ниже средней по РФ, а те, где величина суммарного коэффициента рождаемости не превышает два, говорится в указе.

В 2012 году майским указом президент поставил задачу обеспечить повышение к 2018 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,753. Согласно данным Федеральной службы госстатистики, в 2012 году этот показатель по России был равен 1,691, в 2016 году общероссийский показатель равен 1,762.