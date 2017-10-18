Путин примет участие в итоговой сессии клуба "Валдай"

27 октября 2016. Президент РФ Владимир Путин выступает на итоговой пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай в Сочи. Архивное фото

27 октября 2016. Президент РФ Владимир Путин выступает на итоговой пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай в Сочи. Архивное фото

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 19 октября в Сочи примет участие в итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщает пресс-служба Кремля.

"Девятнадцатого октября в Сочи президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в итоговой пленарной сессии XIV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" под названием "Мир будущего: через столкновение к гармонии", — говорится в сообщении.