Глава Ингушетии поручил создать комиссию по противодействию экстремизму

НАЛЬЧИК, 18 окт — РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил местным властям создать специальную комиссию по противодействию идеологии экстремизма и вербовке молодежи в ряды радикалов, сообщает пресс-служба руководителя региона.

"На заседании республиканской антитеррористической комиссии глава Ингушетии поручил Совету безопасности изучить опыт других регионов и создать в республике комиссию, которая будет заниматься вопросами противодействия идеологии экстремизма и вербовки молодежи в ряды радикальных организаций", — говорится в сообщении.

Евкуров призвал местные власти больше работать адресными профилактическими средствами и методами убеждения.

"Мы в тяжелый для нас период, изучив опыт Дагестана, создали в республике адаптационную комиссию, которая эффективно работает по сегодняшний день. Возможно, для решения новых задач понадобится помощь экспертов. Привлекайте к этой работе людей, которые имеют авторитет в молодежной среде, соответствующее образование", — заявил глава Ингушетии и поручил представителям совета безопасности, Управления по делам религий и министерства по национальной политике разработать соответствующие предложения.

По данным прокуратуры Ингушетии, более 90 жителей республики объявлены в международный розыск за участие в боевых действиях на территории Сирии на стороне запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство*". Ранее МВД по Ингушетии сообщало, что с 2014 по 2016 год были заведены уголовные дела на 118 жителей республики, которые обвиняются в участии в деятельности террористических организаций за рубежом.

*Террористическая организация, запрещенная в России