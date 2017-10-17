Захарова в 2018 году посетит Сербию

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планирует посетить Сербию в следующем году.

"Обещала (главе МИД Сербии Ивице) Дачичу приехать в Сербию", — сообщила российский дипломат, выступая в ходе панельной сессии на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Она пояснила, что визит, вероятно, состоится в будущем году. Захарова рассказала, что обсудит с сербской стороной "в том числе то, как можно вести информационное взаимодействие".

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На главной площадке фестиваля в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. "Россия сегодня" является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.