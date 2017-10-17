Володин предложил провести заседание фракции ЕР с участием регионов

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести 31 октября дополнительное заседание фракции "Единая Россия" с участием председателей комитетов по бюджету законодательных собраний регионов РФ, чтобы обсудить выделение субсидий на региональный уровень.

"Было бы правильно, уважаемые коллеги, говоря о межбюджетных отношениях и о субсидиях, которые предполагаются для выделения на региональный уровень, провести в рамках фракции дополнительное заседание с участием председателей комитетов по бюджету законодательных собраний, руководителей фракции "Единая Россия" региональных законодательных собраний с тем, чтобы они так же участвовали в этом процессе", — заявил Володин в ходе заседания фракции.

По его словам, дополнительное заседание можно было бы провести в ходе региональной недели, например, 31 октября.