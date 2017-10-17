Трамп не отказался от намерений улучшить отношения с Россией, заявил Лавров

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 17 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не отказался от своих намерений улучшать отношения с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для сайта клуба "Валдай" в рамках его ежегодного заседания.
Он подчеркнул, что за почти год проводимого в США расследования "не было ни одной утечки хотя бы об одном факте (вмешательства — ред.)". "Стало быть, этих фактов у них попросту нет", — убеждён Лавров.
По его словам, "Трамп не отказался от своих лозунгов, от своих намерений улучшать отношения с Россией, сотрудничать с Российской Федерацией, которые он декларировал и в своей предвыборной кампании, и после избрания президентом".