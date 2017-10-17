Трамп не отказался от намерений улучшить отношения с Россией, заявил Лавров

Президент РФ Владимир Путин, министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин, министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. Архивное фото

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 17 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не отказался от своих намерений улучшать отношения с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для сайта клуба "Валдай" в рамках его ежегодного заседания.

Говоря о нынешней ситуации вокруг декларируемого в США "вмешательства" России в президентские выборы в стране, министр отметил, что "эта антироссийская история и истерия одновременно, которая сейчас продолжается в Соединённых Штатах, отражает внутриполитическую борьбу".

Он подчеркнул, что за почти год проводимого в США расследования "не было ни одной утечки хотя бы об одном факте (вмешательства — ред.)". "Стало быть, этих фактов у них попросту нет", — убеждён Лавров.

По его словам, "Трамп не отказался от своих лозунгов, от своих намерений улучшать отношения с Россией, сотрудничать с Российской Федерацией, которые он декларировал и в своей предвыборной кампании, и после избрания президентом".