Кадыров пригласил президента Узбекистана посетить Грозный

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетить Грозный после их встречи в Ташкенте.

"Я пригласил Шавката Миромоновича в удобное для него время нанести дружеский визит в регион России — Чечню! Президент дал обещание приехать в Грозный!", — написал он в Instagram.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Окт 16 2017 в 12:22 PDT

Кадыров добавил, что "мы обсудили целый ряд вопросов взаимовыгодного сотрудничества в экономике, социальной сфере, культуре, спорте, инвестиционной политике". По словам главы Чечни, "мы договорились совместными усилиями добиться установления тесных связей между Узбекистаном и Чечней, вывести их на более высокий уровень, придать характер системности".