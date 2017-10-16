Косачев рассчитывает на улучшение отношений с Австрией после выборов

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. После парламентских выборов в Австрии можно ожидать улучшения отношений между Москвой и Веной, российские законодатели готовы поддержать развитие диалога, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

В воскресенье в Австрии прошли досрочные парламентские выборы. В настоящий момент, по результатам подсчета голосов всех пришедших на участки избирателей, победителем становится Народная партия (31,4%) во главе с министром иностранных дел страны и действующим председателем ОБСЕ 31-летним Себастьяном Курцем, за ней следует право-националистическая Австрийская партия свободы (27,4%), тройку лидеров замыкают социал-демократы с 26,9% голосов. Окончательные результаты подсчета всех голосов с учетом бюллетеней, посланных досрочно по почте, станут известны через несколько дней.

"Как бы ни выглядели будущие коалиции, Австрия получит самого молодого канцлера в своей истории, а Европа – новый вызов, хотя и вполне в рамках системы. С учетом более трезвой позиции правых по России можно рассчитывать на улучшение диалога с Австрией, которое мы, конечно же, готовы всецело поддержать по парламентской линии", — написал политик в Facebook.

"Результаты досрочных выборов в Австрии заслуживают внимания. Эта небольшая европейская страна отнюдь не из последних по влиянию в Европе и во многом показательна в качестве индикатора общеевропейских тенденций", — добавил Косачев. Он напомнил, что во второй половине 2018 года Австрия получит и пост председателя в ЕС.

По мнению Косачева, европейские тренды подтвердились: правые теснят левых, причем ключевой ожидаемо стала тема мигрантов. До такой степени, что победители австрийских выборов – правоконсервативная Народная партия – перехватила повестку и лозунги у еще более правой Партии свободы именно по мигрантской тематике и на этом победила.

"Около 60% проголосовало за правых, в результате чего впервые за 31 год из парламента вылетели "зеленые", — отметил сенатор. Он считает, что можно говорить о подтверждении сразу двух тенденций: на усиление правого фланга, но и на улучшение способности европейской системы реагировать на вызовы, как это было и во Франции, где молодой, но наиболее "системный" кандидат не пустил к высшему посту в государстве четырех "несистемных".